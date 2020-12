Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hat einen härteren Lockdown ab Januar angekündigt. Falls die Corona-Infektionszahlen bis Weihnachten nicht sinken, werden wir nach Weihnachten die Kindergärten nicht mehr öffnen können, sagte Kretschmer am Mittwoch. Die Schulen würden dann länger geschlossen bleiben und man müsse darüber sprechen, ob die Geschäfte für eine gewisse Zeit lang geschlossen blieben, so der Ministerpräsident. Er hoffe, dass die bisherigen Maßnahmen ausreichend seien. Alles zu schließen wie im Frühjahr, sei eine sehr teure Maßnahme. Diese Kraft habe der Freistaat Sachsen nicht.

Schon bei der Vorstellung der neuen Corona-Schutzverordnung am vergangenen Freitag hatte Kretschmer von einem Lockdown gesprochen, sollten die Maßnahmen im Dezember nicht klappen. Er halte die Schließung von Gastronomie und Hotels auch bis in den Januar hinein für wahrscheinlich. Man müsse vorausdenken, so der CDU-Politiker am Mittwochmorgen im ZDF. Dazu gehöre, den Gastronomen und Hoteliers zu sagen: "Es wird nicht schnell zu Lockerungen kommen." Dies gelte für den Dezember.