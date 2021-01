Nach den neuen Allgemeinverfügungen muss sich eine per Schnelltest oder PCR-Test positiv auf das Coronavirus getestete Person nach dem Erfahren des Ergebnisses – auch wenn es nur mündlich ist - sofort selbst isolieren. Man begibt sich also gleich in Quarantäne und wartet nicht erst auf den Anruf des Gesundheitsamtes, wie nochmals in einer Mitteilung des Landkreises Görlitz verdeutlicht wird.