Seit gut einer Woche legen die Tänzer auch in der Tanzschule Nebl in Dresden wieder eine flotte Sohle aufs Parkett. "Die festen Paare sind richtig glücklich", berichtete Tanzschulen-Inhaber Kersten Nebl. Anstatt 15 tanzbegeisterte Paare pro Kurs lernen nun je nach Saalgröße fünf bis neun Paare die Schritte zu Walzer, Jive und Discofox - mit Abstand zueinander. Zwei bis vier Kurse fänden pro Tag statt, sagte Nebl.

Das sind Schritte zur Normalität. Kersten Nebl Tanzschulen-Inhaber

Angebot zunächst eingeschränkt

Doch ganz normal laufe der Betrieb noch nicht: Weil nun weniger Paare unterrichtet werden können, seien einzelne Kurse verschoben worden. Die Angebote für Kinder und Jugendliche sind in der Tanzschule Nebl noch ausgesetzt. "Die Kinder kommen aus unterschiedlichen Haushalten, sie können den Abstand weniger einhalten", erklärte Nebl die Entscheidung.

Freudiges Wiedersehen

Dennoch: Das Wiedersehen der Stammtänzer in den ersten Kursen nach Wochen des Online-Unterrichts sei sehr freudig gewesen. "Das war ganz schön laut", berichtete Nebl. "Wir haben mit Discofox wieder angefangen. Da muss man sich nicht so konzentrieren." So hätten die Paare das Tanzen erst einmal wieder voll und ganz genießen können. Die Online-Kurse stellte Nebl nun ein.

Online Kurse bleiben in Leipziger Tanzschule als Ergänzung

Anders in der Tanzschule Oliver & Tina in Leipzig und Umgebung. Onlinekurse wollte Oliver Thalheim schon seit längerer Zeit anbieten. Wegen Corona wurde der Plan in die Tat umgesetzt, wie der Tanzlehrer sagte. "Das wurde gut angenommen", berichtete er. Immerhin etwa 500 Zugriffe pro Tag verzeichnete die Tanzschule laut Thalheim in den vergangenen Wochen.

Die Schüler konnten den Lehrern per Live-Video zusehen, im Chat Fragen stellen und sich selbst mit der Kamera zuschalten. "Das Zuschalten wurde im Freizeitbereich aber weniger angenommen", so Thalheim.