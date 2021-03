Der Freistaat Sachsen hat beschlossen, die Tschechische Republik bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie zu unterstützen. Wie die Staatskanzlei mitteilte, sollen Intensivpatienten aus dem Nachbarland aufgenommen werden. Zudem wurde beschlossen, Impfstoff und Schnelltests in die besonders betroffenen Grenzregionen zu liefern.

Neben Impfstoff sollen auch Schnelltest in die Grenzregionen des Nachbarland geliefert werden. Bildrechte: IMAGO / CTK Photo

In den sächsischen Krankenhäusern können den Angaben zufolge vorerst bis zu neun COVID-19-Erkrankte mit schweren Lungenkrankheiten aufgenommen werden. Eine entsprechende Anzahl freier Intensivbetten stehe zur Verfügung und sei auch mit den momentanen Krankenhauskapazitäten vereinbar, hieß es in einer Mitteilung. Neben Sachsen sollen auch weitere Bundesländer tschechische Intensivpatienten aufnehmen.

Bereits am Dienstag lieferte Sachsen laut Staatskanzlei insgesamt 16.800 Impfdosen des Herstellers Astrazeneca in das Nachbarland. Diese stammten aus Beständen von Sachsen, Bayern und Thüringen. Damit sollen unter anderem Grenzpendler geimpft werden. Darüber hinaus hat der Freistaat den Angaben zufolge die Lieferung von 40.000 Schnelltests für die besonders betroffenen Grenzregionen angeboten. Die Schnelltests stammen aus den Beständen der Landesreserve des Pandemielagers.

Ministerpräsident Michael Kretschmer betonte, dass eine wirksame Eindämmung der Corona-Pandemie nur gemeinsam gelingen könne. "In Zeiten der Krise ist eine Hilfe für uns selbstverständlich", so Kretschmer. Es sei für den Alltag beider Länder von großer Bedeutung, das Infektionsgeschehen so schnell wie möglich unter Kontrolle zu bringen.