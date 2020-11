Zur Eindämmung der Corona-Pandemie gilt in Sachsen ab Mittwoch eine erweiterte Maskenpflicht. Gesundheitsministerin Petra Köpping kündigte am Dienstag nach einer Kabinettssitzung an, dass ab Mittwoch Masken auch auf Supermarkt-Parkplätzen sowie vor Schulen und Kitas getragen werden müssen.



Die Maßnahme wird demnach in der Allgemeinverfügung Hygiene festgeschrieben und online veröffentlicht. Bei Verstößen gegen die Auflage droht ein Bußgeld von 60 Euro. Zudem soll häufiger kontrolliert werden, ob die Corona-Regeln auch eingehalten werden.