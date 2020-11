Dabei seien bisher von keinem dieser Veranstaltungsorte Infektionen ausgegangen, so Schreiber weiter. "Mit hohem organisatorischem und finanziellem Aufwand wurde hier dafür gesorgt, das Infektionsrisiko weitgehend zu reduzieren. Es ist enttäuschend zu erleben, dass diesen Bemühungen so wenig Beachtung und der Kultur so wenig Bedeutung für das gesellschaftliche Miteinander beigemessen wird."

Auch zahlreiche Künstler beteiligten sich an der Aktion. Das Leipziger Eva Klesse Quartett harrte fünf Minuten lang schweigend hinter den Instrumenten aus. Die Band Silly veröffentlichte ein Video vom Konzertaufbau im Zeitraffer, um deutlich zu machen, was fehlen wird. Schauspieler und Musiker Jan Josef Liefers griff zur Gitarre, ohne zu spielen und richtete den Blick für rund zehn Minuten in die Kamera. Am Ende richtet er sich an die Betrachter: "Ganz schön still, oder?"