Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping wies noch einmal darauf hin, dass in den Corona-Ambulanzen nicht jeder auf Wunsch getestet werden könne, sondern Tests nur im begründeten Verdachtsfall erfolgen. In den Ambulanzen in Dresden und Leipzig herrschte in den vergangenen Tagen großer Andrang. Köpping appellierte an die Bevölkerung, sich nicht im Freien zu versammelt. In Sachsen sind nach Angaben des Sozialministeriums bisher 296 Menschen mit dem Coronavirus infiziert.