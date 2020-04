Zutaten:



Kartoffeln

Magerquark

Naturjoghurt

Leinöl

Salz

Pfeffer



Bei unserer Kollegin Diana kommt regelmäßig folgendes Gericht auf den Tisch: Pellkartoffeln mit Quark und Leinöl. Der Klassiker aus der Lausitz geht schnell und ist super lecker. Und wer ein paar Kartoffeln mehr kocht, kann daraus am nächsten Tag noch einen Salat, Bratkartoffeln oder Auflauf machen. Und so geht‘s: Gewünschte Menge Kartoffeln (nicht zu groß und festkochend) abwaschen und mit ausreichend Wasser kochen.



Während die Kartoffeln vor sich hin garen, geht noch was im homeoffice;)



Nach rund 40 Minuten sind sie fertig. Den (Mager-)Quark verrühre ich immer mit ein bisschen Naturjoghurt – das ergibt eine schöne Konsistenz. Salz und Pfeffer sind ein Muss, andere Kräuter (Dill, Schnittlauch etc.) jeder so, wie er mag. Das i-Tüpfelchen ist natürlich das Leinöl. Das kann man entweder in den Quark einrühren oder oben drüber. Guten Appetit!



Dauer: 10 Minuten