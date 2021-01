Corona-Pandemie Geringe Resonanz bei Schnelltests an Abschlussklassen in Sachsen

Seit Anfang dieser Woche sind in Sachsen die Abschlussklassen wieder im Präsenzunterricht. Um sicherzustellen, dass keine neuen Infektionen in die Schulen kommen, gab es freiwillige Corona-Tests - mit geringer Resonanz. Nur ein Drittel der Schüler nahm das Angebot wahr - an freien Schulen nur ein Viertel.