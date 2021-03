Mutter Ina Grohmann aus Bischofswerda schildert, dass die Effektivität bei der Aufgabenerledigung zu Hause ausbleibe. "Die Kinder schaffen bei weitem nicht das, was sie in der gleichen Zeit in der Schule erledigen würden. Somit verlängert sich die Zeit am Schulzeug zu Hause enorm, bis in den Nachmittag hinein unter totaler Frustration beim Schüler und auch Hilflosigkeit bei den Eltern. Eltern sind keine ausgebildeten Pädagogen", meint sie. Was aber tun? Immerhin sind immer noch Tausende Schülerinnen und Schüler sowie Berufschüler mit häuslichem Lernen zu Hause beauftragt.