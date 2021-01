An den Grund- und Förderschulen sollen Lehrer und Lehrerinnen bei der Benotung ihre Ermessungsspielräume wohlwollend auslegen und im Zweifel zu Gunsten der Schüler entscheiden. Die Kompetenztests in der Klassenstufe 3 entfallen. Die Halbjahreszeugnisse werden am 10. Februar ausgegeben. Dann wird auch für die vierten Klassen die Bildungsempfehlung erteilt.

Realschüler der Klassenstufe 10 dürfen sehr früh (bis spätestens 26. Februar) ihr naturwissenschaftliches Prüfungsfach wählen. Die Teilnahme am Unterricht weiterer naturwissenschaftlicher Fächer ist dann nicht mehr verbindlich. Auch können die Schüler bis zu zwei weitere Fächer abwählen, in denen keine mündliche Prüfung stattfinden soll. Schüler, die den Hauptschul- oder qualifizierenden Hauptschulabschluss erwerben, können ebenso bis zu drei Fächer, in denen keine mündliche Prüfung stattfinden soll, abwählen.

Ab 3. Mai konzentriert sich der Unterricht ausschließlich auf die schriftlichen und die gewählten mündlichen Prüfungsfächer. Für die Abschlussprüfungen stehen zwei Prüfungstermine zur Verfügung. In Vorbereitung auf die Abschlussprüfung wurden den Schulen bereits Themen benannt, die nicht Schwerpunkt der zentralen schriftlichen Prüfungen sein werden. Außerdem wird für alle schriftlichen Prüfungen den Schülern 15 Minuten mehr Zeit eingeräumt.

Jugendliche können die Abschlussklasse freiwillig wiederholen. Diese Wiederholung gilt nicht als Sitzenbleiben und wird der Verweildauer an der Schule nicht angerechnet.

Sachsens Kultusminister Christian Piwarz Den Schülerinnen und Schülern sollen trotz widriger Umstände kurz- und langfristig keine Nachteile entstehen. Die Gesundheit der Schüler und ihre berufliche Entwicklung stehen an erster Stelle. Niemand soll fürchten, seinen Schulabschluss später nicht anerkannt zu bekommen. Wir lassen die Schüler nicht im Stich. Christian Piwarz (CDU) Kultusminister von Sachsen

Auch den allgemeinbildenden und beruflichen Gymnasien wurden Themen benannt, die kein Schwerpunkt der zentralen schriftlichen Prüfungen sein werden. Es gibt zwei mögliche Prüfungstermine. Die Teilnahme am Ersttermin ist freiwillig. Wer sich zum Ersttermin noch nicht in der Lage sieht, die Prüfung abzulegen, kann auf den Zweittermin ausweichen. Eine Teilnahme am Zweittermin ist dann jedoch Pflicht. Die Schüler erhalten in allen schriftlichenAbitur- und Ergänzungsprüfungen eine Zusatzzeit von 30 Minuten.