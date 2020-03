Seit dem 16. März ist in Sachsen die Schulpflicht ausgesetzt. Seitdem müssen Schülerinnen und Schüler selbstständig den Unterrichtsstoff erarbeiten. Teilweise werden ihre Leistungen auch benotet. MDR SACHSEN hat mit Susann Meerheim vom sächsischen Kultusministerium darüber gesprochen, vor welchen Herausforderungen die Schüler und Lehrer in der Corona-Krise außerdem stehen.

Das kommt darauf an und variiert nach Klassenstufe und Schulart. Bei Abiturienten gilt eher Festigung des Gelernten und Vorbereitung auf das Abitur. Ähnlich verhält es sich bei Abschlussklassen zum Beispiel in der Oberschule - wobei hier durchaus auch neuer Stoff dazu kommen kann.

Ja, das wird natürlich berücksichtigt. Neben LernSax oder OPAL gibt es auch analoge Möglichkeiten, um die Aufgaben an die Schülerinnen und Schüler zu bekommen: per Telefon, per Post, aber auch per E-Mail. Hier sprechen sich die Schulen, beziehungsweise die Lehrer individuell mit den Eltern und Schülern ab. Es wird keiner benachteiligt sein. Bei Problemen sollen sich die Eltern an die Schule wenden, dort ist immer einer erreichbar. Hier können dann individuelle Absprachen getroffen werden.