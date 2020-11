René Michel vom sächsischen Lehrerverband findet das gar keine so schlechte Idee: "Wir müssen laut Verordnung alle 20 Minuten die Fenster öffnen. Da wird es wirklich kalt, denn wir machen ja Durchzug in den Räumen. Ich sehe da die Kinder vor mir sitzen, wie sie frieren."



Nach Ansicht von Peter Schulz vom sächsischen Schulamt ist das Lüften eine der wichtigsten Maßnahmen. Er wirbt um Verständnis für die Situation: "Ich glaube, das haben die Schulen im Blick – auch dass Schüler nicht am offenen Fenster zu schaden kommen und sich erkälten."



Die Situation der Schulen sei sehr unterschiedlich: "Es gibt solche mit Kippfestern, mit Klappfenstern, mit Oberlicht, das angekippt werden kann." Darum könne man auch nicht exakt sagen, wie das Lüften auszusehen habe. Die Schulen wüssten das am besten und würden es auch entsprechend umsetzen.

Der Landesschülerrat (LSR) hat sich angesichts der verschärften Corona-Maßnahmen gegen Schulsport ausgesprochen. "Nicht nur der Sport selber, der zwingend im Winter in der Turnhalle stattfinden muss, auch das enge Zusammenstehen davor und danach in den Umkleidekabinen konterkariert das Argument, mit dem man das Maskentragen im Unterricht begründet", sagte Landesschülersprecherin Joanna Kesicka. Selbst wenn statt Mannschafts- Individualsport betrieben würde, ändere dies nichts daran, dass man in der Turnhalle und beim Umkleiden miteinander in Kontakt komme. Wegen der Enge, die beim Schulsport vor, während und nach dem Unterricht, herrscht, hat sich der Landesschülerrat dafür ausgesprochen, den Sportunterricht auszusetzen. Bildrechte: dpa

Nadine Eichhorn vom Landeselternrat hat vor allem einen Wunsch: mehr Austausch mit den Verantwortlichen. "Es gibt viele Vorschläge und Ideen, wie wir das alles noch besser gestalten können. Das möchten wir zumindest gerne diskutieren. Wir maßen uns nicht an, dass wir die Weisheit mit Löffeln gefressen haben. Aber solche Dinge wie Aussetzung der Schulpflicht, freiwilliges Homeschooling und Aufteilen von Klassen sollten wenigstens besprochen werden." Was die neuen Maßnahmen angeht, liege es jetzt an allen: Schülern, Lehrern, Schulleitung aber auch Eltern. "Wir packen es gemeinsam an und achten darauf, dass es funktioniert", so Eichhorn. Dass ihre Kinder mit dicker Jacke in der Schule sitzen müssen, davor graut es einigen Eltern. (Symbolbild) Bildrechte: imago stock&people

Mund-Nase-Bedeckung



An Grundschulen, Horten sowie Förderschulen im Primarbereich besteht keine Maskenpflicht. Hier wird das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung auf dem Schulgelände und im Gebäude weiterhin empfohlen.

Außerhalb des Unterrichts müssen alle Schüler ab der 5. Klasse eine Maske tragen, das heißt im Schulgebäude und auf dem Schulgelände, wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann.

Schüler der Sekundarstufe 2 und berufsbildende Schüler tragen Masken auch während des Unterrichts, wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann.

Alle Lehrer erhalten auf Wunsch FFP2-Masken. Bildrechte: MDR/Screenshot sächsisches Kultusministerium