In der vergangenen Woche hatte sich Kultusminister Piwarz mit Vertretern von Kitas, Schulen und Experten des Gesundheitswesens getroffen, um weitere Lockerungen zu besprechen. Diese Treffen sind essenziell, um herauszufinden, was in der Praxis funktioniert und was nicht, so Piwarz. Zudem Kündigte er an: "Spätestens nach den Sommerferien wollen wir wieder in den kompletten Normalbetrieb wechseln, wenn es das Infektionsgeschehen erlaubt."