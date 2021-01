An Sachsens Schulen wird es in diesem Jahr nur eine Woche Winterferien geben. Nach langer Diskussion hat sich die Regierung am Dienstagabend darauf geeinigt, die Winterferien vorzuziehen und auf eine Woche zu verkürzen. Die Ferienwoche liegt damit in der Zeit vom 1. bis 7. Februar und schließt direkt an das geplante Ende des Lockdowns am 31. Januar an.

Diese Zäsur von einer Woche nach der häuslichen Lernzeit zu Hause ist sinnvoll als Verschnaufpause. Christian Piwarz Sachsens Bildungsminister (CDU)

Die Winterferien würden entzerrt, damit sieben Wochen am Stück unterrichtet werden könne, erklärte Kultusminister Christian Piwarz (CDU). Das heißt, die zweite Winterferienwoche wird nicht komplett gestrichen, sondern soll in der Karwoche vor Ostern nachgeholt werden. Die Osterferien beginnen damit am 29. März und dauern bis 11. April. Kinder von Familien, die in den ursprünglichen Winterferien zwischen dem 8. und 21. Februar Urlaub gebucht haben, sollen dem Bildungsminister zufolge von der Präsenzpflicht freigestellt werden.

Ab 8. Februar Unterricht in allen Klassenstufen