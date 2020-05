Für den eingeschränkten Schulbetrieb in Sachsen gelten strenge Hygiene- und Abstandsregeln. Dazu haben Experten und Vertreter verschiedener Institutionen ein Konzept entwickelt, das unter anderem auf strikt voneinander getrennte Gruppen und Teilklassen setzt. Außerdem sollen feste Sitzpläne eine Nachverfolgung bei möglichen Ansteckungen erleichtern.

Neben verbindlichen Vorgaben des Kultusministeriums bleiben den Schulen Freiräume, um eigene Konzepte zu entwickeln. Während einige Schulen bereits detaillierte Elternbriefe verschickt haben, haben andere am Donnerstag noch nicht mitgeteilt, ob und wie am Montag der Start in den Schulalltag geplant ist.

Lößnitzgymnasium Radebeul

Im Lößnitzgymnasium in Radebeul soll der Präsenzunterricht der Klassen 5 bis 10 erst ab dem 25. Mai beginnen. Dabei sollen die Klassen 5 bis 8 in der Außenstelle und die Klassen 9 bis 11 im Haupthaus unterrichtet werden. Jede Klasse wird in zwei Gruppen aufgeteilt, wobei jede Gruppe eine Woche zur Schule geht und in der anderen Woche zu Hause lernt.

Eine Maskenpflicht gibt es nicht, jedoch empfiehlt die Schule dringend in der Pause, auf den Gängen und auf dem Schulhof eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.

95. Grundschule Dresden

Für den Unterricht ab dem 18. Mai hat sich die 95. Grundschule in Dresden etwas Besonderes ausgedacht. Die Schule wird in vier Teilschulen unterteilt, die jeweils mit einer Farbe gekennzeichnet sind. Eingänge, Räume, Toiletten und auch die Essenszeiten sind jeweils einer Teilschule zugeteilt. Eltern dürfen das Gebäude nicht betreten. Um die Hygieneauflagen umzusetzen, sollen die Eltern ihren Kindern ein eigenes kleines Handtuch für das regelmäßige Händewaschen mitgeben.

Kreuzgymnasium Dresden

Das Kreuzgymnasium Dresden startet erst am 26. Mai mit dem Präsenzunterricht. Die Klassen 5 bis 10 werden jeweils in zwei Gruppen aufgeteilt. Die A-Gruppen sind jeweils Montag und Donnerstag in der Schule, die B-Gruppen am Dienstag und Freitag. Die Klassen 5 bis 7 werden dabei vormittags bis mittags unterrichtet, die Klassen 8 bis 10 immer mittags bis nachmittags. So sollen möglichst wenige Schüler gleichzeitig im Gebäude sein. Am Mittwoch soll Onlineunterricht stattfinden.

Humboldtschule Leipzig

Die Humboldtschule teilt die Klassen 5 bis 10 ab 18. Mai in drei Lerngruppen auf. Damit sollen immer nur maximal zehn Schüler in einem Klassenraum sein. Die Gruppen wechseln täglich in ihrer Anwesenheit. Es soll feste Eingänge und Pausenorte, sowie feste Klassenräume geben. Auf den Gängen gibt es eine Maskenpflicht, im Klassenzimmer und auf dem Hof dürfen sich die Schüler auch ohne Maske aufhalten. Um Ansammlungen zu vermeiden, sollen die Toiletten bevorzugt in der Unterrichtszeit benutzt werden.

Karl-Schmidt-Rotluff-Gmynasium Chemnitz

Das Karl-Schmidt-Rotluff-Gymnasium in Chemnitz hat vom 18. bis zum 20. Mai noch einen Sonderstundenplan, bei dem nur wenige Stunden unterrichtet wird. Ab dem 25. Mai werden die zwei Lerngruppen wechselnd wochenweise zwei oder drei Tage in der Schule verbringen. Hofpausen gibt es vorerst keine. Auf dem ganzen Schulgelände herrscht eine Maskenpflicht. Nur in den Klassenräumen dürfen die Schüler die Mund-Nasen-Bedeckung abnehmen.

Philipp-Melanchthon-Gymnasium Bautzen