Nach mehreren offenen Briefen von Kreiselternräten und dem Landeselternrat Sachsen (LER) am Wochenende über die Probleme beim Unterrichten zu Hause, hat Sachsens Kultusminister Christian Piwarz reagiert. In einem Brief an die Eltern in Sachsen dankte er ihnen für deren Einsatz und Mühen. "Die Anfragen und Berichte, die mich aus ganz Sachsen erreichen, zeichnen ein sehr unterschiedliches Bild, wie gut es an den einzelnen Schulen gelingt, die Lernzeit zu organisieren", schreibt Piwarz.