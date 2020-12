In ganz Sachsen hat am Montag die "häusliche Lernzeit" mit Problemen begonnen. Lehrer und Schüler, die auf die digitale Plattform Lernsax zugreifen wollten, konnten dies nicht oder nur eingeschränkt tun. Laut Kultusministerium steckt ein Hackerangriff auf eine andere Plattform mit derselben Basistechnologie dahinter. Diese Plattform werde zudem im selben Rechenzentrum betrieben, sagte Sprecherin Susann Meerheim MDR SACHSEN. Indirekt sei damit auch die Leistungsfähigkeit von Lernsax in Mitleidenschaft gezogen worden. Man arbeite mit Hochdruck daran, das System wieder reibungslos zum Laufen zu bringen.

Die Server von Lernsax hätten sich als ausreichend erwiesen, die Kapazitätsgrenze sei am Vormittag nicht erreicht worden, so Meerheim. Dennoch werde die Serverkapazität weiter ausgebaut. Außerdem kündigte das Ministerium an, das Sicherheitskonzept zu optimieren.

Kultusminister wirbt für digitale Online-Angebote

Lernsax ist in Sachsen seit dem Frühjahr für die meisten Schulen die wichtigste Plattform, um den Lernstoff zu vermitteln. Daneben gibt es weitere Dienste wie Opal Schule und Moodle sowie den Videokonferenzdienst BigBlueButton. Kultusminister Christian Piwarz warb dafür, während der häuslichen Lernzeit die Online-Angebote des Freistaates zu nutzen.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Wir haben die Zeit seit dem ersten Lockdown genutzt und sind mit unseren digitalen Diensten deutlich besser aufgestellt als im Frühjahr. Christian Piwarz Kultusminister in Sachsen

Laut Ministerium wurde auch das Datenvolumen bei Lernsax schon einmal deutlich erhöht. Im März habe es noch bei 3,1 Terrabyte gelegen, im Mai bereits bei 13,1 Terrabyte mit steigender Tendenz. Lernsax war erst in der vergangenen Woche Ziel eines Hackerangriffs gewesen. Auch während des Lockdowns im Frühjahr gab es eine Störung.

Technische Ressourcen und Personal fehlen

Auch die Dresdner Lehrerin Jana Sander nutzt Lernsax für ihre Arbeit. Doch sie klagt darüber, dass die Plattform regelmäßig überlastet sei, vor allem zu Zeiten, in denen normalerweise Unterricht stattfindet. Aufgaben für die Schüler lade sie deshalb schon am Abend vorher hoch, digitale Klausuren setze sie am späteren Nachmittag an. Ihre Schule, das Landesgymnasium für Musik Carl Maria von Weber, sei gut mit interaktiven Tafeln, Laptops, Notebooks oder Tablets ausgestattet worden. Doch wichtig dafür sei auch eine "nachhaltige personelle Ressource", so Sander - sprich, jemand der sich damit auskennt.

Doch für die technische Unterstützung werden laut Sander einem Lehrer an der Schule vier Stunden pro Woche angerechnet. Das sei ein Witz. "Irgendwas funktioniert immer nicht", sagte die Lehrerin. Sie fordert deshalb mehr Personal für die technische Ausrüstung und für schulinterne Fortbildungen.

250 Millionen Euro für digitale Infrastruktur an Schulen bewilligt

Beim Kultusministerium sind Probleme mit der digitalen Infrastruktur bekannt, sagte Pressesprecher Dirk Reelfs MDR SACHSEN. Inzwischen seien 28 Millionen Euro aus dem Digitalpakt zwei des Bundes für Laptops oder Notebooks bewilligt worden. Doch nicht alle Schulen seien bisher in der Lage gewesen, Geräte zu bestellen oder sie einzusetzen. Da seien dem Ministerium aber die Hände gebunden. Dies gelte auch für den teils nicht ausreichenden Breitbandausbau auf dem Land.