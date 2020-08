Die Linke fürchtet ein Durcheinander nach den Ferien und kritisiert, dass das Kultusministerium Verantwortung auf die Schulen abwälze. "Was passiert mit Schulen, an denen Schüler*innen aus verschiedenen Stadtteilen oder Landkreisen unterrichtet werden, in denen es jeweils völlig unterschiedliche Infektionsgeschehen gibt? Das ist insbesondere in den drei Großstädten sowie in den Berufsschulzentren der Landkreise der Fall", urteilte die bildungspolitische Sprecherin der Linkspartei Luise Neuhaus-Wartenberg.

Die Linken-Politikerin Luise Neuhaus-Wartenberg. Bildrechte: dpa