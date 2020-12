Ab Montag sind die Schulen in Sachsen geschlossen. Viele Schüler sind bereits jetzt zu Hause. Während viele Eltern von der Schließung ab 14. Dezember nicht sonderlich begeistert sind, scheint an den meisten Schulen Zustimmung zu herrschen.

"Schließung zur richtigen Zeit"

Für Heike Palluch, Schulleiterin am Kantgymnasium ist die Schließung der Schulen ein Schritt zur richtigen Zeit. "Wir sind unheimlich froh und sehr dankbar, dass es so ist. An unserer Schule ploppen schon seit Montag die positiven Infektionen auf. Wir merken schon, dass die Sorge groß ist und die Verunsicherung auch."

Ich denke, es ist gut, wenn wir jetzt alle geordnet ins Homeschooling gehen und wir dann mit stabilen Plänen auch in der nächsten Woche arbeiten können. Heike Palluch Schulleiterin Kantgymnasium

Nicht alle Schulen vorbereitet

Für Kinder und ihre Eltern beginnt nun wieder die Phase des digitalen Lernens. Am Kantgymnasium wurden Schüler und Lehrer mit Hilfe eines IT-Spezialisten gut vorbereitet. Allerdings hat nicht jede Schule dieses Glück. Weitgehende Versprechungen oder Agieren auf kurze Sicht seien nicht der richtige Weg, so Uschi Kruse von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW). "Meines Erachtens hätte man alternative Wege und Maßnahmen viel eher ergreifen müssen. Dann wäre es vielleicht nicht nötig gewesen, jetzt so harte Schritte ergreifen zu müssen."

Man hätte in den Grundschulen viel eher zu geschlossenen Klassen übergehen und in den weiterführenden Schulen Wechselmodelle in Erwägung ziehen müssen und nicht so spät und zögerlich. Uschi Kruse Landesvorsitzende GEW Sachsen

Geringe Infektionsgefahr bei Kindern

Viele Eltern fragen sich, warum Kitas und Grundschulen schließen müssen, wenn doch angeblich laut Studie von den Kleinen keine Infektionsgefahr ausgeht. Sachsens Kultusminister Christian Piwarz bestätigt das. "Die Wissenschaftler haben uns immer ganz klar gesagt, dass Schulen nicht die Treiber der Pandemie sind und das bestätigen jetzt auch die Zahlen, die wir im Betrieb haben. Aber die Schulen sind eben nicht davor gefeit, die Infektionslage, die sehr hoch ist, durch Infektionen von Außen abzubilden. Das ist ein Problem."

Die grundsätzliche Entscheidung, die wir treffen ist, wir wollen für die nächsten vier Wochen so wenig Kontakte wie möglich. Dabei sollen auch die Schulen ihren Beitrag leisten. Dass Kinder und Eltern nicht unterwegs sind, um zur Schule zu fahren. Denn unser klares Ziel ist, nach dem 11. Januar auch wieder im Präsenzunterricht öffnen zu können. Christian Piwarz Kultusminister Sachsen

Schüler wollen Klarheit

Das sei auch das Ziel der Schüler, sagt Johanna Kesicka vom Landesschülerrat Sachsen: "Was sich die Schüler wünschen, ist erstens eine klare Kommunikation. Dass wir auch Bescheid wissen." Viele Schüler hätten Sorgen, wie sie jetzt noch ihre Noten sammeln können, wie es im ersten Halbjahr aussieht und wann sie ihre Zeugnisse bekommen. "Deshalb ist Kommunikation ganz wichtig. Und dass wir auch rechtzeitig zurückkehren können, in die Schulen." Wenn es auch nur in einem Wechselmodellunterricht wäre.

"Defizite in der technischen Infrastruktur"

Nadine Eichhorn vom Landeselternrat weiß um die Sorgen der Eltern: "Es ist einerseits eine Erleichterung, dass man nicht mehr unbedingt diese Gefahr hat, die derzeit in den Schulen besteht. Andererseits stellt sich besonders für Eltern von kleineren Kindern erneut die Frage, wie betreue ich mein Kind ab Montag?"

Sachsen ist nicht gerüstet für das Homeschooling. Es gibt viele Lehrer, die fuchsen sich rein in LernSax. Aber es hat sich an anderen Stellen sehr wenig bis nichts getan. Das geht los beim Breitbandausbau auf dem platten Land, wo ich einfach keine Chance habe, selbst wenn ich meine Aufgaben in LernSax machen möchte. Das geht weiter mit der technischen Ausstattung der Schüler. Wer im Frühjahr keinen Laptop hatte und keine Eltern, die sich das leisten konnten, der hat auch weiterhin keinen Laptop. Hier sehen wir massive Probleme. So ist kein Onlineunterricht möglich. Nadine Eichhorn Landeselternrat Sachsen