Die verschärften Corona-Regeln für den Schulbetrieb in Sachsen bereiten Schulleiterinnen und Schulleitern Kopfzerbrechen. Der Vorsitzende des Sächsischen Schulleitungsverbandes, Michael Ufert, spricht von "Chaos". "Ich vermisse eine klare Linie bei Kriterien für Schulen. Wir entscheiden gerne, brauchen aber Vorgaben und vor allem klare Kommunikation von Inzidenzzahlen, die für Schulen entscheidend sind", verlangte Ufert. Anhand dieser Zahlen müssten Entscheidungen getroffen werden, wann Wechselunterricht stattfinden soll, wann Masken zu tragen sind und wer in Quarantäne geschickt werden muss.

Im Gespräch mit MDR SACHSEN schildert Ufert, der seit elf Jahren die Oberschule "Heinrich Zille" in Radeburg leitet, die Probleme, die er und andere Schulleitungen in dieser Woche erlebt haben. Seit 1. Dezember gelten für Sachsens Schulen verschärfte Corona-Regeln, wenn an fünf aufeinanderfolgenden Tagen der Inzidenzwert von 200 im Landkreis bzw. in der kreisfreien Stadt überschritten wurde und/oder wenn in einer Schule mehrere Corona-Infektionen nachgewiesen werden, dann sollen die Schulleitungen: