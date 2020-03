Ab kommendem Montag können Kita- und Schulkinder zu Hause bleiben - wenn Eltern das wollen. Das sächsische Kultusministerium hat am Freitagnachmittag unterrichtsfreie Zeit für öffentliche Schulen angeordnet und darauf hingewiesen, dass keine Schulpflicht besteht. Das gilt auch für Berufsschulen. Eine Betreuung der Kinder werde in der kommenden Woche zunächst als Notbetreuung gewährleistet. In der kommenden Woche soll über die Schließung der Kitas und Schulen entschieden werden.

Anmerkung der Redaktion: Aufgrund einer Fehlinformation hatten wir zwischenzeitlich über Einschränkungen bei der Betreuung von Kita- und Schulkindern und Schließungen von Einrichtungen in der kommenden Woche berichtet. Es hat sich herausgestellt, dass diese Hinweise für ein anderes Bundesland gelten. Auf einem für uns nicht nachvollziehbaren Weg wurden sie auch an Eltern in Sachsen verteilt. Richtig ist, dass in Sachsen kommende Woche eine Betreuung für alle Kita- und Schulkinder angeboten wird.