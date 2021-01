Seit Mitte Dezember des vergangenen Jahres hat die Polizei in Sachsen mehrere Tausend Verstöße gegen die Corona-Schutzverordnung festgestellt. Das hat das Innenministerium auf Anfrage von MDR SACHSEN mitgeteilt. Demnach haben die Beamten in der Zeit vom 14. Dezember 2020 bis zum 7. Januar 2021 2.477 Bußgeldverfahren eingeleitet. Verwarngelder wurden in 83 Fällen verhängt. Außerdem seien 1.314 mündliche Verwarnungen ausgesprochen worden.

Polizeiberichten der Direktion Chemnitz zufolge hatten auch zahlreiche Anreisen in Wintersportgebiete in den Weihnachtsferien zu Anzeigen geführt. Kurz nach den Weihnachtsfeiertagen waren etliche Menschen beispielsweise nach Oberwiesenthal gefahren und hatten dabei ohne triftigen Grund den 15-Kilometer-Radius überschritten. An Silvester mussten die Chemnitzer Beamten den Angaben zufolge außerdem mehrere Partys auflösen. Bei Kontrollen im Bereich der Polizeidirektion Görlitz gab es immer wieder Fälle von Grenzübertritten ohne triftigen Grund und Missachtung der nächtlichen Ausgangssperre. Die Polizei in Leipzig hat außerdem bekannt gegeben, dass sie in der ersten Woche des neuen Jahres rund 500 Verstöße gegen die sächsische Corona-Schutzverordnung festgestellt hat. In rund 400 Fällen hätten Personen ohne triftigen Grund ihre Wohnung verlassen oder unzulässig Gruppen gebildet.