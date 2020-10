Das Schülerensemble des Gymnasiums Markneukirchen präsentiert am Freitag und am Wochenende sein Musical "Schrille Nächte" im König-Albert-Theater Bad Elster. Wegen der Corona-Beschränkungen sind ab Montag keine Vorstellungen mehr möglich. So entfällt mehr als die Hälfte der geplanten 14 Vorstellungen.

"Diese ganze Arbeit, die im Vorfeld drinsteckt in diesem Musical, diese zwei Jahre Vorbereitungszeit, die abzusagen und nicht machen zu können, das ist glaube ich das größere Desaster", sagt Stephan Seitz von der Chursächsischen Veranstaltungs GmbH. "Jetzt können sie zumindest unter den gegebenen Umständen, die nicht optimal sind, auftrete. Sie können ihre Kunst präsentieren, die Leute sind glücklich und wir hoffen, dass wir die Premiere so schaffen können."

Oper Leipzig zieht Premiere von "Lohengrin" vor

Die Oper Leipzig hat ihre für den 7. November angekündigte Premiere von Wagners "Lohengrin" in gekürzter Version auf Sonntag vorverlegt. "Wann, wenn nicht jetzt?", sagt Intendant und Generalmusikdirektor Ulf Schirmer. "Wir rollen am letzten Tag vor der erneut notwendigen Schließung noch einmal den roten Teppich aus, um unserem treuen und enthusiastischen Publikum die Premiere Lohengrin anzubieten."

Ein Konzert der Sächsischen Staatskapelle Dresden im Kulturpalast wird auf Sonntag vorgezogen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Sächsische Staatskapelle Dresden bietet Sonderkonzert

Die Sächsische Staatskapelle Dresden zieht ein für Dienstag geplantes Sonderkonzert im Kulturpalast auf Sonntagabend vor. Das Programm beinhaltet Werke von Strauss, Beethoven und Schumann. "Wir sind froh, mit dieser Verlegung des Sonderkonzerts unserem Publikum dieses Programm in diesem wunderbaren Konzertsaal doch noch anbieten zu können", sagt Chefdirigent Christian Thielemann. Das professionell ausgearbeitete Hygienekonzept im Kulturpalast habe sich bewährt. Zudem werde nun noch strenger auf die Einhaltung aller Bestimmungen geachtet.

In der Semperoper wird am Sonntag Mozarts "Die Zauberflöte" wie geplant Premiere haben. Allerdings dürfen nur 331 Gäste in den Saal und nicht gut 500, wie die Sächsische Staatsoper ursprünglich vorgesehen hatte.

Das Eisenbahnmuseum in Chemnitz geht am Montag in die geplante Winterpause. Bildrechte: MDR/Andreas Lander

Landesaustellung für Industriekultur im Eisenbahnmuseum Chemnitz endet

Im Eisenbahnmuseum in Chemnitz-Hilbersdorf endet die Landesausstellung für Industriekultur bereits an diesem Wochenende. Das Museum geht am 2. November in die geplante Winterpause. Trotz coronabedingter Einschränkungen falle die Bilanz positiv aus, sagt Museumssprecher Sven Liebold. "Wir sind dennoch zufrieden mit den Besucherzahlen. Es müssten um die 11.000 sein, die uns hier besucht haben", sagt er. "Aber es macht für uns dennoch Sinn, in die Winterpause zu gehen."