Sachsen lockert ab Montag einige Beschränkungen in der Corona-Schutzverordnung. Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) appellierte am Freitagabend nach einer Kabinettssitzung an die Bürger, vorsichtig zu bleiben. "Das Virus verzeiht nicht, auch kleinste Fehler nicht", sagte sie. Sie verwies dabei auf die Mutationen (594 x britisch, 7 x südafrikanisch, 48 x nicht definiert) des Coronavirus, die sich in Sachsen jede Woche verdoppeln würden. Inzwischen gebe es 649 Nachweise von Mutationsfällen und sechs Todesfälle, die auf Infektionen mit mutierten Viren zurückzuführen sind.

Die bisher geltenden Corona-Regeln sollen im Wesentlichen fortgeführt werden. So gelte weiterhin die Maskenpflicht überall, wo sich Personen begegnen und die medizinische Maskenpflicht in Geschäften. Auch Abstandsregeln und Hygienekonzepte haben weiterhin Bestand. Die 15-Kilometer-Regel und die nächtliche Ausgangssperre hatte gestern das Oberverwaltungsgericht in Bautzen gekippt. Beide Beschränkungen sind nicht mehr Bestandteil der neuen Verordnung. Die neue Corona-Schutzverordnung gilt vom 8. bis zum 31. März. Zusätzlich zu den Inzidenzwerten hat der Freistaat eine weitere Notbremse eingebaut. Lockerungen sind nicht zulässig, wenn mehr als 1.300 Covid-19-Patienten auf den Normalstationen der Krankenhäuser in Sachsen liegen.

Ein Hausstand darf sich in der Öffentlichkeit sowie in privat genutzten Räumen und Grundstücken mit Angehörigen eines weiteren Hausstandes treffen. Insgesamt sind maximal fünf Personen erlaubt. Kinder unter 15 Jahren werden nicht mitgezählt. Sollten der Freistaat und der Landkreis oder die kreisfreie Stadt an fünf aufeinanderfolgenden Tagen die Wochen-Inzidenz von 35 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner unterschreiten, kann die Kontaktbeschränkung weiter gelockert werden. Dann dürfen sich bis zu drei Hausstände mit maximal zehn Personen treffen. Auch hier werden Kinder unter 15 Jahren nicht mitgezählt. Sollte der Landkreis oder die kreisfreie Stadt oder der Freistaat an drei aufeinanderfolgenden Tagen die Wochen-Inzidenz von 100 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner überschreiten, so treten die bisherigen Regeln wieder in Kraft: In diesem Fall darf sich nur ein Hausstand mit einer weiteren Person treffen.

Buchhandlungen, Baumschulen, Gartenmärkte, Baumärkte und Blumengeschäfte gelten künftig als Geschäfte und Märkte des täglichen Bedarfs sowie der Grundversorgung und dürfen öffnen. Nötig sind hier eine Begrenzung der Kundenzahl und ein Hygienekonzept. Sie haben damit den gleichen Status wie Lebensmittelgeschäfte und müssen auch bei der Überschreitung von Grenzwerten nicht mehr schließen.

Fahrschulen dürfen ab Montag wieder öffnen. Bedingung ist eine wöchentliche Testung des Personals, ein Hygienekonzept und ein tagesaktueller Schnell- oder Selbsttest des Kunden oder der Kundin.

Ab Montag gilt die Maskenpflicht in Kraftfahrzeugen nur noch für die Mitfahrer, nicht aber für den Fahrer oder Fahrerin des Fahrzeugs. Angehörige des gleichen Hausstands müssen keine Maske tragen.

Grenzpendler-Regelungen