Ab Montag gelten in Sachsen verschärfte Regeln zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Mit der neuen Corona-Schutz-Verordnung gilt der Lockdown nun bis zum 7. Februar 2021. Das hat das sächsische Kabinett am Freitag beschlossen. Damit wurden die Regeln an die Schließungszeiten der Kitas und Schulen im Land angepasst. Ab 8. Februar sollen die Kindereinrichtungen und Schulen wieder öffnen. Bis dahin bleiben auch Handel, Friseure und Geschäfte, die keine Waren des täglichen Bedarfs verkaufen, geschlossen.