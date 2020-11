Wie kam der Holzkünstler auf die Idee?

"Noch nie war der Beruf des Virologen so augenscheinlich wie in diesem Jahr", sagt Männlmacher Tino Günther aus dem Erzgebirge. "Unsere Gegenwart besteht aus Virologen". Und dann hat sich der findige Holzkünstler gedacht: "Ok, dann machen wir einen Virologen".

Das ist das, was der Zeitgeist jetzt braucht. Tino Günther

Räucher-Virologe qualmt der Kopf

Geht mit dem Zeitgeist: Der Holzspielzeugwarenhersteller Tino Günther fertigt in diesem Jahr einen Virologen-Räuchermann. Bildrechte: Dirk Sutow "Der Räucher-Virologe tritt den Virus mit seinen Füßen", freut sich Tino Günther über seine Erfindung. "Jedes Räuchermännl ist auch eine Art Karikatur", so der Holzkünstler. Deshalb habe er die prägnanteste Figur genommen, schließlich falle Dr. Drosten unter den Virologen schon rein optisch am meisten auf. Ganz wichtig war dem Männlmacher, dass der Räuchermann-Virologe nicht aus dem Mund raucht. Das verbiete der Zeitgeist, so der Spielwarenmacher. "Das geht gar nicht", sagt Tino Günther, "dass wäre komplett daneben". Und weil sich die Virologen, wie wir alle, einen Kopf um die Pandemie machen, qualmt der Virologe von Tino Günther aus dem Kopf, ganz oben.

Null-Serie ist schon ausverkauft