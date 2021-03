Bei #JetztLokalHandeln handelt es sich um eine Werbe-Kampagne in verschiedenen Medien unter dem Dach Standortkampagne "So geht sächsisch." Quasi als Beweis sollen Kundinnen und Kunden ihre Gesichter zeigen und persönliche Geschichte erzählen. Absicht: Die Vorteile des stationären Handels gegenüber dem Onlinehandel aufzuzeigen und auf Beratung, Anprobe, Testen, Wohlfühlen, Auswählen und das Fehlen zeitraubender Retourenabwicklung hinzuweisen, kündigten die Kampagnen-Macher an. Die Beiträge werden in Anzeigen sächsischer Wochenblätter, im Fahrgastfernsehen und in sozialen Medien zu sehen sein.