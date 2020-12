Können ungeprüfte Masken im Umlauf sein?

Kilisch schließt nicht aus, dass durchgefallene Masken trotz negativen Prüfberichts auf den Markt gelandet sind. "Durchgefallene Masken können trotzdem auf dem Markt gesickert sein. Wir haben als Prüfer alles getan, was wir tun konnten", sagt Kilisch. Es sei auch von vielen Behörden Chargen an durchgefallenen Masken an Flughäfen herausgezogen worden. Doch nicht alle Lieferwege seien auf einem freien Wirtschaftsmarkt kontrollierbar.

Gibt es Masken ohne CE-Kennung auch in Sachsen?

Sozialministerin Petra Köpping hat in einer Pressekonferenz am Montag bestätigt, dass Masken ohne CE-Kennung im Umlauf seien. Wegen dieses fehlenden Prüfzeichens empfiehlt sie die Ausgabe in Apotheken nur mit Belehrung. Laut Köpping können diese Masken dennoch getestet sein. Dies deckt sich mit den obigen Angaben der Dekra. Die Ärztekammer rät: "Bei den nicht mit dem CE-Kennzeichen versehenen Masken handelt es sich in aller Regel um ungeprüftes Material. Es sollte wo auch immer möglich CE geprüftes Material verwendet werden", erklärt Präsident Erik Bodendieck MDR SACHSEN.

Sichere Masken sollten immer originalverpackt sein und eine Prüfbescheinigung enthalten. "Alles andere ist nicht zu empfehlen", erklärte Dekra-Chef Jörg-Timm Kilisch. Bildrechte: imago images/Eibner Europa

Welche Masken sind heute zugelassen?

Die CPA-Masken auf Basis von Schnelltests werden seit Anfang Oktober nicht mehr zugelassen. Das Schnelltestverfahren sollte Anfang der Pandemie helfen, den Versorgungsengpass zu überbrücken. "Jetzt werden nur noch FFP-Masken nach dem herkömmlichen, zertifizierten Verfahren zugelassen", erklärt Kilisch. Kurzum: Heute kommen nur noch geprüfte FFP-Masken auf den Markt. Von der ersten Zeit der Pandemie können jedoch auch noch andere CPA-Masken kursieren, diese können sicher sein, waren es bei den Tests aber in der Mehrheit nicht.

FFP2- und FFP3-Masken ohne Ventil sind gut für den Eigen- und Fremdschutz, hieß es von der Ärztekammer. Bei Masken mit Ventil falle der Fremdschutz weg. Bildrechte: imago images/Reichwein

Welche Masken sind garantiert sicher?