Medienberichten zufolge haben sich die SPD- und CDU-geführten Bundesländer am Montagabend in einer gemeinsamen Telefonschalte verständigt: Anscheinend soll Zünden von Feuerwerk "an belebten Plätzen und Straßen" verboten werden. Auch soll es keine öffentlich veranstalteten Feuerwerke geben. Zudem appellierten die Länder an die Bürger, in diesem Jahr auf das Knallen zu verzichten.