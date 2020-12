Für diesen Tipp müssen Sie nicht mal handwerkliches Geschick beweisen - schauen Sie sich einfach in Ihren vier Wänden nach Dingen um, die Krach machen. An Silvester darf es nachts ausnahmsweise mal laut sein, so will es der Aberglaube. Früher sollten mit dem Lärm die bösen Geister vertrieben werden. Also zurück zu den Ursprüngen und ran an Holzkochlöffel, Rasseln und (wenn es unbedingt sein muss) Topfdeckel.



Tipp: Böse Geister vertreiben scheint in diesem Jahr besonders wichtig zu sein. Aber denken Sie bitte auch an Ihre menschlichen und tierischen Nachbarn!