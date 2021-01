Die Polizeidirektionen in Sachsen meldeten "einen ruhigen Einsatzverlauf" und eine "positive Bilanz". Auf Grund der Pandemielage habe das besondere Augenmerk auf der Durchsetzung der Sächsischen Corona-Schutzverordnung gelegen, so die Polizei.

In der Landeshauptstadt Dresden sind zwölf von Pyrotechnik ausgehende Brände und gut zwei Dutzend Verstöße gegen die Corona-Schutzverordnung registriert worden. Insgesamt kam es zu knapp 260 Einsätzen in der Silvesternacht. Es gab jedoch "keine dauerhaften Personenansammlungen", so die Polizei. In der Innenstadt seien kaum Menschen unterwegs gewesen.



Außerhalb des Stadtzentrums sowie in den Landkreisen gab es nach Angaben der Behörde Feuerwerk, "jedoch im Vergleich zu den Vorjahren in deutlich geringerem Ausmaß". Die Beamtinnen und Beamten mussten bei fünf Sachbeschädigungen und 14 Fällen von Körperverletzung einschreiten. Zudem wurden zwei Ermittlungsverfahren wegen des Besitzes illegaler Pyrotechnik eingeleitet.