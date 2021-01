Prof. Dr. Thorsten Lehr steht vor den Schaubildern des Covid-Simulators, der das Infektionsgeschehen nach Bundesländern und Landkreisen abbildet. Bildrechte: Universität Saarbrücken/Iris Maurer

Würde Sachsen die jetzigen Corona-Beschränkungen beibehalten und nicht weiter verschärfen, dann würde der Schwellen-Inzidenzwert von 50 frühestens Anfang März erreicht werden. Das hat Pharmazie-Professor Thorsten Lehr ausgerechnet und in einem Covid-Simulator zur Corona-Pandemie dargestellt. "Leider ist Sachsen trauriger Spitzenreiter. Das Infektionsgeschehen mit Maßnahmen abzubremsen, wird in Sachsen mit am längsten dauern", sagte der Wissenschaftler MDR SACHSEN. Andere Bundesländer mit niedrigeren Infektionszahlen würden den Schwellenwert von 50 bereits Anfang Februar unterschreiten, Bremen beispielsweise.

Viele Länder, die mit strengem Lockdown gut aus der ersten Welle rausgekommen sind, haben sich in gewisser Sorglosigkeit gewogen. Das bestraft das Virus mit Bösartigkeit. Das war in Sachsen auch so. Thorsten Lehr Universitätsprofessor in Saarbrücken

Virusmutation noch nicht im Simulator berechnet

Über die regional unterschiedlich hohen Fallzahlen sollte sich die Bund-Länder-Runde am morgigen Dienstag bei ihrer vorgezogenen Debatte über mögliche Lockdown-Verschärfungen Gedanken machen, verlangte Lehr, der auch die Landesregierung im Saarland wissenschaftlich berät. In seinem Simulator wird die Virusmutation noch nicht mitberechnet. "Die Mutation bereitet mir große Sorgen. Wir wissen noch zu wenig darüber. Aber je schärfer der Lockdown ist, desto weniger Chancen hat die Mutante", so Thorsten Lehr. Er kritisierte, dass bundesweit bislang nur jede 900. Probe von Corona-Infizierten überhaupt auf eine Mutation untersucht worden sei.

Die Pandemie ist nie im Gleichgewicht. Entweder steigen die Fallzahlen oder sinken. Hoch geht es leicht, runter nur sehr schwer. Das ist wie bei einer schlechten Diät. Thorsten Lehr Professor für klinische Pharmazie Universität Saarbrücken

Gezielte Suche nach Mutationen