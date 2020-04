Sachsen öffnet in der Corona-Krise im Mai die Schulen in kleinen Schritten wieder für mehr Schüler. Das teilte Kultusminister Christian Piwarz nach einer Kabinettssitzung in Dresden mit. Danach sollen Schüler aller Vorabschlussklassen der Gymnasien, Berufsbildenden Schulen, Oberschulen und Förderschulen ab dem 6. Mai wieder ihre Schulen besuchen. Ebenfalls geöffnet werden sollen zu diesem Termin die 4. Klassen an Grund- und Förderschulen. "Wir wollen damit den Schülern, die Chance geben, sich auf ihren Abschluss im kommenden Schuljahr vorzubereiten", sagte Piwarz. Eine entsprechende Allgemeinverfügung will das Kabinett voraussichtlich am Donnerstag beschließen.

Aufgrund der notwendigen Abstands- und Hygieneregeln sollen die Klassen je nach Räumlichkeiten der Schulen in zwei oder mehr Gruppen aufgeteilt werden.

Weitere Lockerungen bis Ende Mai geplant

Nach der nun anlaufenden zweiten Öffnungsphase sollen Piwarz zufolge in weiteren Schritten bis Schuljahresende alle Schüler die Möglichkeit bekommen, zumindest zeitweise am Unterricht in der Schule teilzunehmen. Ein Mix aus Präsenzunterricht und Lernen zuhause solle ausgebaut, digitales Lehren und Lernen weiterentwickelt werden. Jeder Schüler solle dann mindestens einmal pro Woche in die Schule kommen, so Piwarz. Die Schulen könnten eigenverantwortlich die Präsenzzeiten festlegen. Diese Phase könne nach weiteren Absprachen mit Bund und Ländern möglicherweise am 24. Mai starten.

Bildrechte: MDR/Sächsische Landesregierung Mit der schrittweisen Öffnung der Schulen wollen wir [...] wenigstens wieder eine regelmäßige Interaktion zwischen Schülerinnen und Schülern sowie ihren Lehrerinnen und Lehrern ermöglichen. Kultusminister Christian Piwarz

Einen uneingeschränkten regulären Schulbetrieb für die rund elf Millionen Schüler in Deutschland wird es vor den Sommerferien laut Kultusministerkonferenz aber nicht geben. Nach dem jetzigen Stand in der Corona-Krise sei dies aufgrund des Abstandsgebots von mindestens 1,50 Meter nicht möglich, hieß es in dem gemeinsamen Konzept. Bisher waren die Schulen im Freistaat nur für die Schüler der Abschlussklassen geöffnet.

Kita-Öffnungs-Konzept in Arbeit