An den Grundschulen soll das Bildungsangebot auf die Kernfächer Deutsch, Mathematik, Sachunterricht fokussiert werden. Für Viertklässler kommt noch Englisch hinzu. Mit Ausnahme dieser Fächer kann die Benotung ausgesetzt werden. Für die übrigen Fächer gilt die Halbjahresnote. "Die Sicherung der Grundlagen im Lesen, Schreiben und der Mathematik hat Priorität", heißt es in dem Empfehlungsschreiben des Ministeriums.

An der Oberschule sollte ein Schwerpunkt auf die Absicherung des Unterrichts in den Fächern Deutsch, Mathematik, Englisch und gegebenenfalls in den naturwissenschaftlichen Fächern gelegt werden. In den Vorabgangsgangklassen sollte der Unterricht vorrangig in den schriftlichen Prüfungsfächern abgesichert werden. Die Benotung solle nach dem individuellen Lernfortschritt ermittelt werden, so das SMK.