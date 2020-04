Die staatlichen Hilfsprogramme für Unternehmer in der Corona-Krise sorgen für einen Ansturm in Sachsen. Wie das Wirtschaftsministerium in Dresden mitteilte, gingen bereits mehr als 14.200 Anträge auf die Soforthilfe des Bundes ein. In über 1.500 Fällen floss bereits Geld - rund 13,5 Millionen Euro. Weitere rund 1.500 Anträge mit einem Volumen von 13 Millionen Euro wurden bewilligt.