Sachsen hat nach Angaben von Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) bis jetzt Corona-Soforthilfen in Höhe von 1,4 Milliarden Euro ausgezahlt. Davon entfielen rund 750 Millionen auf das Darlehen "Sachsen hilft sofort", sagte er. Fast 19.300 Antragsteller hätten seit Ende März 2020 diese Gelder bekommen. An Bundeshilfen zahlte Sachsen bisher knapp 640 Millionen Euro aus. Damit wurden knapp 83.500 Anträge bewilligt. Die meisten Gelder flossen nach Leipzig, Dresden und in den Erzgebirgskreis.