Nahrung für die Seele soll die Aktion "Briefe an die Unbekannten" der Stadt Zwickau bieten. Es sollen Menschen mit Botschaften beschenkt werden, die derzeit besonders unter dem sozialen Abstandsgebot leiden, unter anderem in Krankenhäusern und Pflegeheimen. Teilnehmer können Briefe, Geschichten, Gedichte, Postkarten, Bilder oder Grüße per E-Mail, am liebsten aber ganz altmodisch per Post, an die Zwickauer Gleichstellungsbeauftragte schicken, die die Botschaften dann wiederum über ihr Netzwerk verteilt.