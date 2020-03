Der Hamburger Kosmetikgüterkonzern Beiersdorf AG hat heute rund 37.000 Flaschen Handdesinfektionsmittel auf 26 Paletten an den Freistaat übergeben. Das entspricht in etwa 7.400 Litern Desinfektionsmittel. Gesundheitsministerin Petra Köpping nahm die Lieferung von Stephan Roelen, Leiter des Beiersdorf-Werkes in Waldheim, entgegen.