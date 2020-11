Bußgelder aufgrund von Verstößen gegen die Corona-Schutz-Verordnung bleiben in Sachsen die Ausnahme - obwohl es in einigen Städten zu Verstößen kommt. Das hat eine Umfrage von MDR SACHSEN unter zehn Städten im Freistaat ergeben. Demnach wurde lediglich in Dresden ein Verstoß gegen das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes auf einem Spielplatz zur Anzeige gebracht. In Chemnitz, Grimma, Delitzsch und Hoyerswerda seien bisher keine Bußgelder verhängt worden. Die Stadt Leipzig konnte keine genauen Angaben machen: "Eine statistische Unterscheidung der einzelnen Teilbereiche des öffentlichen Raums erfolgt nicht, da diese nur als Gesamtzahl erfasst wird." Die Stadt Plauen verwies in ihrer Antwort auf den Vogtlandkreis.