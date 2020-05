28.05.2020 | 15:50 Uhr Corona-Pandemie: Sachsen kündigt weitere Lockerungen für den Sport an

Hauptinhalt

In der Corona-Krise sind in Sachsen vom 6. Juni an weitere Lockerungen geplant. Größere Familienfeiern und Busreisen sollen dann wieder möglich sein. Auch im Sport sollen Einschränkungen weitgehend wegfallen.