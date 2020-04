07.04.2020 | 15:25 Uhr Corona-Hilfe: 20 Millionen Euro für Sportvereine in Sachsen

Hauptinhalt

Auch die Sportvereine in Sachsen sind wegen der Coronavirus-Pandemie in einer Ausnahmesituation. Wettbewerbe finden nicht statt, Einnahmen brechen weg. Der Freistaat will die Amateur- und Profivereine deshalb finanziell unterstützen. Dynamo Dresden darf am Mittwoch das Mannschaftstraining wieder aufnehmen - unter strengen Auflagen.