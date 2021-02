Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat in der Corona-Pandemie Geduld und Beharrlichkeit angemahnt. "Zu sagen, wo wir stehen, ist nicht einfach in diesen Tagen" sagte Steinmeier bei einem Online-Bürgergespräch mit Vertretern des Gesundheits- und Pflegewesens aus Sachsen. Wegen der Corona-Mutationen sei die Lage derzeit eher unsicher. Dennoch wachse die Ungeduld im Land.

Steinmeier verwies auf mögliche Impfungen und Corona-Tests, die ein Zeichen der Hoffnung seien. Er sei auch froh, dass es internationale Anstrengungen gebe, in ärmeren Ländern impfen zu können. Zugleich hob der Bundespräsident die Bedeutung des gesellschaftlichen Zusammenhalts hervor. Insbesondere Mitarbeitende des Gesundheitswesens und der Pflege hätten alles dafür getan, dass aus der Krise keine unüberbrückbaren Spaltungen in der Gesellschaft entstanden sind, so der Bundespräsident

An der Videokonferenz mit dem Bundespräsidenten nahmen fünf Frauen und Männer aus Sachsen teil. Bildrechte: dpa

Ärztin warnt vor psychischen Folgen in der Pandemie

In der Diskussion verwies die Pirnaer Hausärztin, Jana Scholz, auf die psychischen Folgen der Pandemie. Ihre Patientinnen und Patienten klagten zunehmend über Schlafstörungen, zeigten Trauer und Aggression. Die Impfbefürworterin versucht nach eigenen Angaben, Mut zu machen und auf den Herbst zu vertrösten. Sie rief dazu auf, dass jeder, der im Moment nicht arbeiten darf, sich als freiwilliger Helfer oder als freiwillige Helferin engagiert. Beschäftigung sei wichtig.

Der Zittauer Intensivmediziner Radovan Novak sieht derzeit noch kein Licht am Ende des Tunnels. "Die Impfung ist für uns nicht die Rettung, so sieht es leider aus", sagte Novak. Auch wer geimpft sei, müsse unter Umständen in Quarantäne. Für seine Klinik bedeute dies, dass Personal weiterhin ausfallen könnte. Kritik übte Novak an der Regierung und den Behörden in seinem Heimatland Tschechien. Er habe kein Vertrauen in deren Arbeit. Der Anteil an Corona-Mutationen in Tschechien liege derzeit bei etwa 40 Prozent, sagte der Chefarzt für Anästhesie und Intensivmedizin im Klinikum Oberlausitzer Bergland.

Die tschechische Regierung hat am Montag wegen der dramatisch hohen Corona-Infektionszahlen erneut einen Notstand ausgerufen. Dieser gilt 14 Tage lang. Bildrechte: dpa

Die Pflegedienstleiterin Ina Eger aus Werdau regte an, mehr Schutzkleidung in Deutschland herzustellen, um künftig Engpässe zu vermeiden. Der Geschäftsführer eines Pflegeunternehmens in Radeberg, Patrick Hahmann, wünschte sich mehr Anerkennung seiner Branche, nicht nur Applaus. Auch Hausärztin Scholz appellierte, nicht zu vergessen, was Ärztinnen und Ärzte sowie Schwestern und Pfleger leisten.

Bestatter: Corona bringt einsamen Tod