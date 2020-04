22.04.2020 | 19:30 Uhr Sachsen helfen sich mit bunten Steinschlangen gegen die Corona-Einsamkeit

Hauptinhalt

Über 600 Kiesel reihen sich auf dem Geländer der Pöppelmannbrücke in Grimma aneinander. Die Steinschlange im Brettschneider Park in Leipzig ist dabei, den See zu umrunden und auch der "Wartewurm" an der Karl-Liebknecht-Schule zieht viele neugierige Blicke auf sich. Ob am Elberadweg in Dresden, am Burgteich in Zittau, in Chemnitz oder Limbach – an vielen Orten in Sachsen tauchen in diesen Tagen leuchtende Steinschlangen auf. Bunt bemalt und reich verziert, sollen sie die Wartezeit verschönern, bis die Corona-Krise ausgestanden ist.