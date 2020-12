Die Zahl der Ende November gestorbenen Menschen liegt in Sachsen rund 46 Prozent über dem Durchschnitt der vergangenen vier Jahre. Das geht aus einer Mitteilung des Statistischen Bundesamtes vom Freitag hervor. Demnach sind in Deutschland in der 47. Kalenderwoche mindestens 19.600 Menschen gestorben. Die Sterbefallzahlen liegen damit in diesem Zeitraum deutschlandweit etwa neun Prozent über dem Durchschnitt der Jahre 2016 bis 2019.

Starke Steigerung in Sachsen

Die Entwicklung in Sachsen ist dem Bundesamt zufolge besonders auffällig. Im Vergleich zum Durchschnitt der vier Vorjahre steige die Zahl der Verstorbenen von Woche zu Woche deutlich. In der 41. Kalenderwoche lag demnach die Zahl der Sterbefälle noch unter dem Durchschnitt, in der 47. Kalenderwoche lag sie 46 Prozent beziehungsweise 476 Fälle darüber.

Auch Zahl der Corona-Toten steigt

Auch die Zahl der Corona-Todesfälle steige den Angaben zufolge deutlich an. In der 47. Kalenderwoche habe es bundesweit 1.887 beim Robert Koch-Institut gemeldete Covid-19-Todesfälle gegeben. Das waren 390 Fälle mehr als in der Vorwoche und 1.808 Fälle mehr als noch in der 40. Kalenderwoche.

Gesamtentwicklung noch nicht abzuschätzen