Die Corona-Krise reißt in den kommenden Jahren tiefe Löcher in Sachsens Haushaltskasse. Das Land wird nach aktueller Schätzung zwischen 2020 und 2024 rund 5,5 Milliarden Euro weniger einnehmen, als noch vor der Pandemie gedacht. Das teilte das Finanzministerium auf Grundlage der aktuellen Steuerschätzung am Freitag mit.