15.05.2020 | 11:38 Uhr Sachsen fehlen fünf Milliarden Euro durch Corona-Pandemie

Die Steuereinnahmen brechen wegen der Corona-Pandemie drastisch ein. Auch in Sachsens Finanzplanung klafft deshalb ein riesiges Loch. Erstmals muss der Freistaat mit deutlich weniger Geld auskommen als geplant. Für manches gewünschte Vorhaben fehlt deshalb in Zukunft das Geld, so der Finanzminister.