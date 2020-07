Der Bund der Steuerzahler kritisiert die hohe Neuverschuldung zur Abfederung der Folgen aus der Corona-Krise. "Insgesamt 312 Milliarden Euro mit Länderverschuldung in einem Jahr. Das ist ein absoluter Rekord in Deutschland", sagt Reiner Holznagel in der MDR-Sendung Fakt ist!. Der Nachtragshaushalt des Bundes sei mit der Verfassung nicht vereinbar. "Wir nehmen zu viel Schulden auf, hier hätte man Maß halten können", erklärt er.