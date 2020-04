28.04.2020 | 14:10 Uhr Masken, Abstand und Tests: Ärzte nennen Bedingungen für Kita-Öffnungen in Sachsen

Infektiologen aus Dresden und Intensivmediziner sehen Kitas nicht als Brutstätten für ein Hochschnellen der Corona-Infektionen - wenn sich alle an Hygieneregeln und Maskenpflicht halten. Sachsens Kultusministerium hegt viele Bedenken gerade wegen der Hygienestandards und Abstandsregeln. Die seien mit und bei Kleinkindern kaum einzuhalten. Das Für und Wider in der aktuellen Debatte zu Kita-Öffnungen in Sachsen in der Übersicht von MDR SACHSEN.