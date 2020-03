"Und dann verschenkt das Polizeiverwaltungsamt tausende Masken. Irgendwer hat offensichtlich vergessen, den Bedarf in den eigenen Reihen zu erheben. Dabei spreche ich nicht von einer Bevorratung von Schutzausrüstung bei der Polizei, sondern nur von einer persönlichen Ausrüstung", so Martin. Als Beispiel nannte sie den Ausstattungsstand der Kriminalpolizei Leipzig, die vorige Woche für 800 Beamte 35 Masken parat gehabt haben soll. In Grimma seien 16 Schutzmasken für 170 Beamte verfügbar gewesen.

Zur Kritik sagte Sachsens Innenminister Roland Wöller am Montag: "Die Polizei hat die Schutzausrüstung, die sie benötigt, beispielsweise ist jeder Streifenwagen auch mit entsprechender Schutzbekleidung und mit Schutzmasken bestückt." Eine Projektgruppe habe im Ausland und Inland Nachschub bestellt. Der werde in den nächsten Tagen nach und nach geliefert.

Wöllers Aussagen widerspricht Polizeigewerkschafterin Martin auf MDR-Nachfrage: "Das stimmt nicht, die Streifenwagen sind nicht überall in Sachsen entsprechend ausgestattet." Nachschub sei tatsächlich angekündigt worden und in einigen Direktionen angekommen, aber nach Rückmeldungen der Kollegen noch nicht überall an der Polizei-Basis. "Unverständlich für uns, dass das Verteilen so lange dauert", kritisierte Martin.